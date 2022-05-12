Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Измаиле решили избавиться от проспекта и музея Суворова

Мазуренко Алена Четверг, 12 мая 2022, 17:34
Проспект Суворова в Измаиле, фото: Эльдар Сарахман, УП

В Одесской области Измаильский горсовет планирует переименовать проспект Суворова в проспект Независимости, а музей Суворова – в Измаильский городской военно-исторический музей.

Источник: Измаильский городской голова Андрей Абрамченко в Facebook

Прямая речь: "Мы переосмысливаем многие вещи, которые были привычными. Для нашего города одним из неотложных вопросов является присутствие на территории города и в массовом сознании памяти о Суворове...

Фракция политпартии "Слуга народа" поддерживает инициативу исполкомета Измаильского горсовета и считает символичным, что главный проспект города будет называться проспект Независимости".

Детали: В частности, 12 мая на сессию Измаильского горсовета вынесли вопрос о переименовании проспекта Суворова в проспект Независимости.

Кроме того, горсовет предлагает управлению культуры и туризма создать на базе местного музея Суворова – Измаильского городского военно-исторического музея.

Отделу образования предлагают переименовать специализированную общеобразовательную школу №1 им. А.В. Суворова I-III степеней с углубленным изучением английского языка.

ВИДЕО ДНЯ

Также в городе планируют переименовать улицу Московскую – на улицу Защитников Украины.

Соответствующий проект решения "Об увековечении событий современной украинской истории" опубликован на официальном сайте города.

В Измаиле также есть памятник Суворову. Этот памятник является памятником монументального искусства нацзначения и находится под охраной государства, поэтому, по словам мэра, с ним нельзя ничего пока сделать, разве что "перенести".

 
Памятник Суворову
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

В городе планируют обратиться в Кабмин и центральные органы исполнительной власти для решения, что с ним делать дальше.

В ближайшие дни коммунальное предприятие "Жилсервис" должно установить вокруг памятника Суворову забор – "до окончательного решения его судьбы на государственном уровне".

Знать больше: "Cтолица Бессарабии", или Почему хоть раз в жизни нужно побывать в Измаиле

Темы: Одесская областьдекоммунизацияРосcиявойна
Главное сегодня

Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья

Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

фотоВ Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

фотоМариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

Все новости...
Одесская область
Одесская область: оккупанты ударили ракетой, обошлось без жертв
Приднестровская угроза: Одесщина готовит еще 2 тысячи добровольцев Теробороны
Одесская область: россияне в четвертый раз обстреляли мост через Днестровский лиман
Последние новости
12:53
Зеленский: я готов говорить с Путиным, но без посредников и ультиматумов
12:44
Зеленский: Путин не сможет сохранить лицо, ему бы сохранить государство
12:40
Wizz Air выделил для украинцев 10 тысяч бесплатных билетов в Британию
12:34
Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья
12:33
Завод "Еврокар" на Закарпатье в июне возобновит выпуск автомобилей
12:33
Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно – Зеленский
12:32
ИНФОГРАФИКАКассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN
12:03
Крупные американские компании уходили из РФ после падения своих акций – исследование
11:58
фотоВоенкомат в российском Омске забросали коктейлями Молотова
11:44
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 10 миллионов
Все новости...