В Измаиле решили избавиться от проспекта и музея Суворова

В Одесской области Измаильский горсовет планирует переименовать проспект Суворова в проспект Независимости, а музей Суворова – в Измаильский городской военно-исторический музей.

Источник: Измаильский городской голова Андрей Абрамченко в Facebook

Прямая речь: "Мы переосмысливаем многие вещи, которые были привычными. Для нашего города одним из неотложных вопросов является присутствие на территории города и в массовом сознании памяти о Суворове...

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Фракция политпартии "Слуга народа" поддерживает инициативу исполкомета Измаильского горсовета и считает символичным, что главный проспект города будет называться проспект Независимости".

Детали: В частности, 12 мая на сессию Измаильского горсовета вынесли вопрос о переименовании проспекта Суворова в проспект Независимости.

Кроме того, горсовет предлагает управлению культуры и туризма создать на базе местного музея Суворова – Измаильского городского военно-исторического музея.

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Отделу образования предлагают переименовать специализированную общеобразовательную школу №1 им. А.В. Суворова I-III степеней с углубленным изучением английского языка.

Также в городе планируют переименовать улицу Московскую – на улицу Защитников Украины.

Соответствующий проект решения "Об увековечении событий современной украинской истории" опубликован на официальном сайте города.

В Измаиле также есть памятник Суворову. Этот памятник является памятником монументального искусства нацзначения и находится под охраной государства, поэтому, по словам мэра, с ним нельзя ничего пока сделать, разве что "перенести".

Памятник Суворову ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

В городе планируют обратиться в Кабмин и центральные органы исполнительной власти для решения, что с ним делать дальше.

В ближайшие дни коммунальное предприятие "Жилсервис" должно установить вокруг памятника Суворову забор – "до окончательного решения его судьбы на государственном уровне".

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