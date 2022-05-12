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"Дуже складні перемовини": Верещук попросила не заважати евакуації бійців з "Азовсталі"

Світлана КізіловаЧетвер, 12 травня 2022, 17:57

Віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить "деяких політиків, журналістів та громадських діячів" не коментувати спроби влади евакуювати з маріупольської "Азовсталі" поранених бійців, адже переговори, які ведуться з Росією, - "дуже складні".

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "За дорученням президента ми ведемо дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян.

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На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.

Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати…

Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви. Тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат".

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Деталі: Верещук повідомила, що зараз українська сторона веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працює "покроково". Якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".

Вона наголосила, що наразі "немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ".

Що було раніше: 11 травня віцепрем'єрка повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.

Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

6 травня в рамках чергового обміну з російською стороною вдалося повернути 41 українця: 28 військових і 13 цивільних.

Теми: Азов МаріупольевакуаціяВерещук
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