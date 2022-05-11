Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян
Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.
Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у Telegram
Дослівно: "В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін:
Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.
Домовленості ще немає. Переговори тривають".
Деталі: Верещук пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.
"Захисники "Азовсталі" здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно", - зазначила вона.
За словами віцепрем’єра, уряд пропрацьовує різні варіанти порятунку українських військових.
"Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - додала Верещук.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.
- Він попереджав, що знищення росіянами українських військових і цивільних на "Азовсталі" в Маріуполі унеможливить подальші переговори з РФ.
- Жінок, дітей та літніх людей з "Азовсталі" евакуювали в кілька етапів по 7 травня включно. Медиків і поранених, як сподівалася влада, евакуювати не вдалося. Війська РФ продовжують штурмувати і обстрілювати завод "Азовсталь".
- 11 травня офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.
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