Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян

Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у Telegram

Дослівно: "В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін:

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Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Домовленості ще немає. Переговори тривають".

Деталі: Верещук пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

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"Захисники "Азовсталі" здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно", - зазначила вона.

За словами віцепрем’єра, уряд пропрацьовує різні варіанти порятунку українських військових.

"Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - додала Верещук.

Передісторія:

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