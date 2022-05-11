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Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 21:11
Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із Азовсталі на полонених росіян
Ірина Верещук, фото МінТОТ

Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у Telegram

Дослівно: "В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін:

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Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Домовленості ще немає. Переговори тривають".

Деталі: Верещук пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

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"Захисники "Азовсталі" здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно", - зазначила вона.

За словами віцепрем’єра, уряд пропрацьовує різні варіанти порятунку українських військових.

"Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - додала Верещук.

Передісторія:

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Теми: МаріупольобмінВерещук
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