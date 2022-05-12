"Очень сложные переговоры": Верещук попросила не мешать эвакуации бойцов с "Азовстали"

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук просит "некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей" не комментировать попытки власти эвакуировать с мариупольской "Азовстали" раненых бойцов, ведь переговоры, которые ведутся с Россией, - "очень сложные".

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "По поручению президента мы ведем очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" в обмен на пленных россиян.

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К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей о содержании переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.

Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать…

Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные размышления и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат".

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Детали: Верещук сообщила, что сейчас украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работает "пошагово". Если удастся обменять 38 тяжелых, "будем двигаться дальше".

Она подчеркнула, что "нет никаких переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ".

Что было раньше: 11 мая вице-премьер сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.

Верещук также пояснила, что по состоянию на сейчас военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.

6 мая в рамках очередного обмена с российской стороной удалось вернуть 41 украинца: 28 военных и 13 гражданских.