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Зеленський про обстріл росіянами школи й заводу: Реально хворі

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 23:22
Зеленський про обстріл росіянами школи й заводу: Реально хворі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав хворими російських командирів, які віддали накази обстріляти школи на Чернігівщині та нафтопереробний завод на Полтавщині.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині, ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі, і невиліковно.

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Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми усе відновимо.

Окупанти били сьогодні ще й по Полтавщині, по Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі".

Деталі: Зеленський також повідомив, що за час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров’я, повністю знищили 101 лікарню.

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"Що це таке? Це дурість, це варварство, це самознищення самої Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитися як на культурну націю", - переконаний він.

Що передувало: Росіяни вночі нанесли авіаудар по Новгород-Сіверському Чернігівської області, внаслідок чого троє людей загинули, 19 поранені.

Російськими військами було випущено декілька ракет по місцевій школі та інтернату. Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин N°10 та приватні будинки, які знаходились неподалік епіцентру вибухів.

Також у четвер російські окупанти вчергове здійснили бомбардування Кременчука, зокрема по НПЗ. Всього по місту було 12 ударів.

Теми: ЗеленськийвійнаЧернігівська областьПолтавська область
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