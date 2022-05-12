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Зеленский об обстреле россиянами школы и завода: Реально больные

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 23:22
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал больными российских командиров, отдавших приказы обстрелять школы в Черниговской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.

Источник: обращение президента

Прямая речь: Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине, еще и по школам. Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно добиться уничтожением школ? Все российские командиры, отдающие такие приказы, просто больны, и неизлечимо.

Но все больницы, которые разрушили оккупанты, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – мы все восстановим.

Оккупанты били сегодня еще и по Полтавщине, по Кременчугу. Снова по заводу, чтобы у людей просто не было бензина. Реально больные".

Детали: Зеленский также сообщил, что за время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу.

"Что это такое? Это глупость, это варварство, это самоуничтожение самой России как государства, на которое хоть кто-то в мире мог смотреть как на культурную нацию", - убежден он.

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Что предшествовало: Россияне ночью нанесли авиаудар по Новгород-Северскому Черниговской области, в результате чего три человека погибли, 19 ранены.

Российскими войсками было выпущено несколько ракет по местной школе и интернату. Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин N°10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов.

Также в четверг российские оккупанты в очередной раз совершили бомбардировки Кременчуга, в том числе по НПЗ. Всего по городу было 12 ударов.

Темы: ЗеленскийвойнаЧерниговская областьПолтавская область
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