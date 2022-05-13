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В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських олігархів під санкціями – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 03:58
ілюстративне фото EL PAÍS

Іспанська влада виявила активи, включно з будинками, компаніями, та принаймні одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам із санкційного списку ЄС.

Джерело: Reuters із посиланням на керівника підрозділу Генеральної ради нотаріату із запобігання відмиванню грошей Маріано Гарсія Фресно

Пряма мова: "Ми знайшли близько 15 осіб із цього (санкційного – ред.) списку і ще 105 осіб, пов’язаних з ними чи членами їхніх сімей".

Деталі: Фресно заявив, що його підрозділ виявив активність при спробі олігархів передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам.

"Вони вже почали передавати ці пакети акцій, особливо в іспанських компаніях, або пакети чи акції іноземних компаній", – сказав Фресно.

Передісторія:

  • Іспанська влада затримала яхту Lady Anastasia, що належить російському олігарху Александру Міхеєву, який перебуває під санкціями Євросоюзу.
  • Також поліція Іспанії тимчасово заарештувала яхту вартістю $140 мільйонів у Барселоні. Згідно з двома джерелами, це судно належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює держконгломерат "Ростех".
  • Крім того, влада Іспанії затримала мега-яхту під назвою "Crescent", що пришвартована в порту Таррагона в Каталонії в рамках розслідування щодо того, чи належить вона російському олігарху із санкційного списку ЄС.
  • У Барселоні Головне управління торгового флоту наказало заблокувати яхту Valerie вартістю 130 млн євро, яка може належати російському олігарху та другу Путіна Сергію Чемезову.

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Теми: ІспаніяРосіясанкції
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