В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських олігархів під санкціями – ЗМІ

Іспанська влада виявила активи, включно з будинками, компаніями, та принаймні одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам із санкційного списку ЄС.

Джерело: Reuters із посиланням на керівника підрозділу Генеральної ради нотаріату із запобігання відмиванню грошей Маріано Гарсія Фресно

Пряма мова: "Ми знайшли близько 15 осіб із цього (санкційного – ред.) списку і ще 105 осіб, пов’язаних з ними чи членами їхніх сімей".

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Деталі: Фресно заявив, що його підрозділ виявив активність при спробі олігархів передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам.

"Вони вже почали передавати ці пакети акцій, особливо в іспанських компаніях, або пакети чи акції іноземних компаній", – сказав Фресно.

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