В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 российских олигархов под санкциями – СМИ

Испанские власти обнаружили активы, включая дома, компании, и по крайней мере одну роскошную яхту, принадлежащих 15 российским олигархам из санкционного списка ЕС.

Источник: Reuters со ссылкой на руководителя подразделения Генерального совета нотариата по предотвращению отмывания денег Мариано Гарсия Фресно

Прямая речь: "Мы нашли около 15 человек из этого (санкционного – ред.) списка и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей".

Детали: Фресно заявил, что его подразделение проявило активность при попытке олигархов передать свои частицы в некоторых компаниях родственникам или партнерам.

"Они уже начали передавать эти пакеты акций, особенно в испанских компаниях или пакеты или акции иностранных компаний", - сказал Фресно.

Предыстория:

Испанские власти задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, находящемуся под санкциями Евросоюза.

Перед этим полиция Испании временно арестовала яхту стоимостью $140 миллионов в Барселоне. Согласно двум источникам, это судно принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему госконгломерат "Ростех".

Власти Испании задержали мега-яхту под названием Crescent, пришвартованную в порту Таррагона в Каталонии в рамках расследования относительно того, принадлежит ли она российскому олигарху из санкционного списка ЕС.

В Барселоне Главное управление торгового флота приказало заблокировать яхту Valerie стоимостью 130 млн евро, которая может принадлежать российскому олигарху и другу Путину Сергею Чемезову.