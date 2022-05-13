В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 российских олигархов под санкциями – СМИ

Испанские власти обнаружили активы, включая дома, компании, и по крайней мере одну роскошную яхту, принадлежащих 15 российским олигархам из санкционного списка ЕС.

Источник: Reuters со ссылкой на руководителя подразделения Генерального совета нотариата по предотвращению отмывания денег Мариано Гарсия Фресно

Прямая речь: "Мы нашли около 15 человек из этого (санкционного – ред.) списка и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей".

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Детали: Фресно заявил, что его подразделение проявило активность при попытке олигархов передать свои частицы в некоторых компаниях родственникам или партнерам.

"Они уже начали передавать эти пакеты акций, особенно в испанских компаниях или пакеты или акции иностранных компаний", - сказал Фресно.

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