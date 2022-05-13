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В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 российских олигархов под санкциями – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 03:58
иллюстративное фото EL PAÍS

Испанские власти обнаружили активы, включая дома, компании, и по крайней мере одну роскошную яхту, принадлежащих 15 российским олигархам из санкционного списка ЕС.

Источник: Reuters со ссылкой на руководителя подразделения Генерального совета нотариата по предотвращению отмывания денег Мариано Гарсия Фресно

Прямая речь: "Мы нашли около 15 человек из этого (санкционного – ред.) списка и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей".

Детали: Фресно заявил, что его подразделение проявило активность при попытке олигархов передать свои частицы в некоторых компаниях родственникам или партнерам.

"Они уже начали передавать эти пакеты акций, особенно в испанских компаниях или пакеты или акции иностранных компаний", - сказал Фресно.

Предыстория:

  • Испанские власти задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
  • Перед этим полиция Испании временно арестовала яхту стоимостью $140 миллионов в Барселоне. Согласно двум источникам, это судно принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему госконгломерат "Ростех".
  • Власти Испании задержали мега-яхту под названием Crescent, пришвартованную в порту Таррагона в Каталонии в рамках расследования относительно того, принадлежит ли она российскому олигарху из санкционного списка ЕС.
  • В Барселоне Главное управление торгового флота приказало заблокировать яхту Valerie стоимостью 130 млн евро, которая может принадлежать российскому олигарху и другу Путину Сергею Чемезову.

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Темы: ИспанияРосcиясанкции
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