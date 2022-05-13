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Ворог вдарив по передмістю Харкова – знищено гуманітарний центр

Світлана КізіловаП'ятниця, 13 травня 2022, 09:34

В ніч на 13 травня російські загарбники нанесли ракетний удар по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню.

Джерело: Дергачівська міська рада у Facebook

Дослівно: "Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі (у п'ятницю - УП) окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб.

У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов'язково проінформуємо вас про подальші дії".

 

Нагадаємо:

Увечері 12 травня російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка Харківської області, через що загинуло 3 людей і 5 дістали поранення.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що на Харківщині російські військові розстрілювали цивільних з танка.

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Теми: ХарківгуманітаркаРосіяХарківська область
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