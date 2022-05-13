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Враг ударил по пригороду Харькова – уничтожен гуманитарный центр

Светлана КизиловаПятница, 13 мая 2022, 09:34

В ночь на 13 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где хранилась и выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению.

Источник: Дергачевская городская рада в Facebook

Дословно: "Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью (в пятницу – УП) оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб.

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В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях".

 

Напомним:

Вечером 12 мая российский снаряд попал в ангарное здание в селе Шебелинка Харьковской области, из-за чего погибли 3 человека и 5 получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в Харьковской области российские военные расстреливали гражданских из танка.

Темы: ХарьковгуманитаркаРосcияХарьковская область
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