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Окупанти ставлять на номери авто імперські символи в захопленому Мелітополі

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 09:48
більшовицький прапор у мелітополі. фото: getty images

У захопленому Мелітополі російські окупанти роздають людям номерні знаки для автомобілів із гербом 1811 року й написом TVR.

Джерело: ранкове зведення Запорізької обласної військової адміністрації

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях ворог намагається розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські. Це стосується різних сфер життєдіяльності: відновлення комуністичних пам'ятників, використання фальшивих символів тощо. 

У Мелітополі, наприклад, загарбники роздавали автомобільні номери із зображенням гербу Запоріжжя зразку 1811 року, та напису "TVR", що є прямою відсилкою до Таврійської губернії. Така діяльність ворога - не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, направлена на придушення спротиву місцевого населення окупованих територій".

Деталі: Російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по лінії фронту. У Гуляйполі загорівся гараж і житловий будинок внаслідок обстрілів. Також пожежі від обстрілів були в Оріхові й Пологах.

Передісторія:

  • У захопленому Енергодарі троє співробітників Запорізької АЕС приєднались до пропагандистської акції  окупантів "безсмертний полк", через що їх звільнили.
  • На захопленій Херсонщині адміністрація колаборантів відновила імперський герб з російським двоголовим орлом часів ХІХ століття.

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Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціявійна
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