Окупанти ставлять на номери авто імперські символи в захопленому Мелітополі

У захопленому Мелітополі російські окупанти роздають людям номерні знаки для автомобілів із гербом 1811 року й написом TVR.

Джерело: ранкове зведення Запорізької обласної військової адміністрації

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях ворог намагається розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські. Це стосується різних сфер життєдіяльності: відновлення комуністичних пам'ятників, використання фальшивих символів тощо.

У Мелітополі, наприклад, загарбники роздавали автомобільні номери із зображенням гербу Запоріжжя зразку 1811 року, та напису "TVR", що є прямою відсилкою до Таврійської губернії. Така діяльність ворога - не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, направлена на придушення спротиву місцевого населення окупованих територій".

Деталі: Російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по лінії фронту. У Гуляйполі загорівся гараж і житловий будинок внаслідок обстрілів. Також пожежі від обстрілів були в Оріхові й Пологах.

Передісторія:

У захопленому Енергодарі троє співробітників Запорізької АЕС приєднались до пропагандистської акції окупантів " безсмертний полк ", через що їх звільнили.

На захопленій Херсонщині адміністрація колаборантів відновила імперський герб з російським двоголовим орлом часів ХІХ століття.