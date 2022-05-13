Оккупанты ставят на номера авто имперские символы в захваченном Мелитополе

В захваченном Мелитополе российские оккупанты раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR.

Источник: утренняя сводка Запорожской областной военной администрации

Дословно: "На временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские. Это касается разных сфер жизнедеятельности: восстановление коммунистических памятников, использование фальшивых символов и т.п.

В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписи "TVR", прямой отсылкой в ​​Таврическую губернию. Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий".

Детали: Российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по линии фронта. В Гуляйполе загорелся гараж и жилой дом в результате обстрелов. Также пожары от обстрелов были в Орехове и Пологах.

Предыстория:

В захваченном Энергодаре трое сотрудников Запорожской АЭС присоединились к пропагандистской акции оккупантов " бессмертный полк ", из-за чего их уволили.

В захваченной Херсонщине администрация коллаборантов восстановила имперский герб с российским двуглавым орлом времен XIX века.