Оккупанты ставят на номера авто имперские символы в захваченном Мелитополе
В захваченном Мелитополе российские оккупанты раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR.
Источник: утренняя сводка Запорожской областной военной администрации
Дословно: "На временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские. Это касается разных сфер жизнедеятельности: восстановление коммунистических памятников, использование фальшивых символов и т.п.
В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписи "TVR", прямой отсылкой в Таврическую губернию. Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий".
Детали: Российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по линии фронта. В Гуляйполе загорелся гараж и жилой дом в результате обстрелов. Также пожары от обстрелов были в Орехове и Пологах.
Предыстория:
- В захваченном Энергодаре трое сотрудников Запорожской АЭС присоединились к пропагандистской акции оккупантов "бессмертный полк", из-за чего их уволили.
- В захваченной Херсонщине администрация коллаборантов восстановила имперский герб с российским двуглавым орлом времен XIX века.