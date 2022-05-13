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Оккупанты ставят на номера авто имперские символы в захваченном Мелитополе

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 09:48
Оккупанты ставят на номера авто имперские символы в захваченном Мелитополе
большевистский флаг в мелитополе. фото: getty images

В захваченном Мелитополе российские оккупанты раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR.

Источник: утренняя сводка Запорожской областной военной администрации

Дословно: "На временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские. Это касается разных сфер жизнедеятельности: восстановление коммунистических памятников, использование фальшивых символов и т.п.

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В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписи "TVR", прямой отсылкой в ​​Таврическую губернию. Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий".

Детали: Российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по линии фронта. В Гуляйполе загорелся гараж и жилой дом в результате обстрелов. Также пожары от обстрелов были в Орехове и Пологах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В захваченном Энергодаре трое сотрудников Запорожской АЭС присоединились к пропагандистской акции оккупантов "бессмертный полк", из-за чего их уволили.
  • В захваченной Херсонщине администрация коллаборантов восстановила имперский герб с российским двуглавым орлом времен XIX века.

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупациявойна
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