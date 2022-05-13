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У Придністров'ї "силовики" говорять про спроби підпалити нафтобазу та військкомат

Світлана КізіловаП'ятниця, 13 травня 2022, 09:59
Запальна суміш, фото getty images

Вранці 13 травня у невизнаному Придністров'ї невідомі кидали коктейлі із запалювальною сумішшю в будівлі нафтобази в Тирасполі та місцевого "військкомату".

Джерело: повідомлення так званого "МВС ПМР"

Деталі: Підконтрольні Росії придністровські "силовики" повідомляють, що напад на нафтобазу стався приблизно о 4:15 ранку. Поруч із нею зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік і кинув у її бік запальну суміш.

Потім підпалити спробували військкомат - одна з пляшок від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна і почалася пожежа, яку швидко загасили.

За даними "МВС ПМР", машина була на іноземних номерах, але якої саме країни, не повідомляється.

На території Придністров'я у зв'язку з цими інцидентами розпочали операцію з пошуку авто. При цьому в підконтрольному Росії регіоні до 25 травня діє "червоний рівень терористичної небезпеки".

 

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Теми: Придністров'япожежа
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