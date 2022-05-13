У Придністров'ї "силовики" говорять про спроби підпалити нафтобазу та військкомат
Вранці 13 травня у невизнаному Придністров'ї невідомі кидали коктейлі із запалювальною сумішшю в будівлі нафтобази в Тирасполі та місцевого "військкомату".
Джерело: повідомлення так званого "МВС ПМР"
Деталі: Підконтрольні Росії придністровські "силовики" повідомляють, що напад на нафтобазу стався приблизно о 4:15 ранку. Поруч із нею зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік і кинув у її бік запальну суміш.
Потім підпалити спробували військкомат - одна з пляшок від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна і почалася пожежа, яку швидко загасили.
За даними "МВС ПМР", машина була на іноземних номерах, але якої саме країни, не повідомляється.
На території Придністров'я у зв'язку з цими інцидентами розпочали операцію з пошуку авто. При цьому в підконтрольному Росії регіоні до 25 травня діє "червоний рівень терористичної небезпеки".
Нагадаємо:
- Розвідка США припускає, що президент Росії Володимир Путін на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну у Придністров'ї.
- Через демонстраційні дії щодо "готовності до наступу" та активізацію військ РФ з боку невизнаного Придністров'я підготовку проходять ще 2 тисячі українських добровольців, які стануть на захист Одещини у разі потреби.