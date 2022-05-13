В Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

Утром 13 мая в непризнанном Приднестровье неизвестные бросали коктейли с зажигательной смесью в здание нефтебазы в Тирасполе и в местный "военкомат".

Источник: сообщение так называемого "МВД ПМР"

Детали: Подконтрольные России приднестровские "силовики" сообщают, что нападение на нефтебазу произошло примерно в 4:15 утра. Рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина и кинул в ее сторону зажигательную смесь.

Потом поджечь попытались "военкомат" - одна из бутылок от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна и начался пожар, его быстро потушили.

По данным "МВД ПМР", машина была на иностранных номерах, но, какой именно страны, не сообщается.

На территории Приднестровья в связи с этими инцидентами начали операцию по поиску авто. При этом в подконтрольном России регионе до 25 мая действукт "красный уровень террористической опасности".

Напомним:

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Разведка США предполагает, что президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну в Приднестровье.

Из-за демонстрационных действий по "готовности к наступлению" и активизации войск РФ со стороны непризнанного Приднестровья подготовку проходят еще 2 тысячи украинских добровольцев, которые встанут на защиту Одесчины в случае необходимости.