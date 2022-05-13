У Києві почався перший суд над російським окупантом: він визнав провину

Почався перший судовий процес щодо воєнних злочинів окупантів: росіянина Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві цивільного на Сумщині.

Джерело: кореспондент УП із зали суду

Деталі: Справу слухатиме колегія Солом’янського райсуду Києва. 13 травня вона призначила провадження до розгляду. Наступне засідання відбудеться 18 травня.

Росіянину видали безкоштовного адвоката та перекладачку. Йому інкримінують дві статті: вбивство і порушення законів і звичаїв війни.

Поки ані підсудний, ані його захисник не озвучували свою позицію.

Вадим Шишимарін у суді

Водночас, прокурор Ярослав Ущапівський у коментарі УП повідомив, що під час слідства Шишимарін визнав свою провину, розкаявся і співпрацював зі слідством.

Прокурор стверджує, що вину російського армійця доводять не лише його слова, а й експертизи і покази свідків. Серед іншого, слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших людей, які були з ним у машині.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві починається суд над російським військом Вадимом Шишимаріним.

Командира відділення танкової дивізії звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини. pic.twitter.com/8kgMYoOOvC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2022

Вадиму Шишимаріну – 21 рік. Він служив у 4 танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Був командиром відділення танкової дивізії.

За даними слідства, 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

Згодом Шишимаріна взяли в полон.

Що було раніше:

4 травня СБУ опублікувала відео зізнання окупанта Шишимаріна у вбивстві цивільних.