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В Киеве начался первый суд над российским оккупантом: он признал вину

Соня ЛукашоваПятница, 13 мая 2022, 13:40
В Киеве начался первый суд над российским оккупантом: он признал вину

Начался первый судебный процесс по военным преступлениям оккупантов: россиянина Вадима Шишимарина обвиняют в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Источник: корреспондент УП из зала суда

Детали: Дело будет слушать коллегия Соломенского райсуда Киева. 13 мая она назначила производство к рассмотрению. Следующее заседание состоится 18 мая.

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Россиянину выдали бесплатного адвоката и переводчицу. Ему инкриминируют две статьи: убийство и нарушение законов и обычаев войны.

Пока ни подсудимый, ни защитник не озвучивали свою позицию.

Вадим Шишимарин в суде
Вадим Шишимарин в суде

В то же время прокурор Ярослав Ущапивский в комментарии УП сообщил, что во время следствия Шишимарин признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

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Прокурор утверждает, что вину российского армейца доказывают не только его слова, но и экспертизы и свидетельские показания. Среди прочего, следствие изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других людей, находившихся с ним в машине.

Вадиму Шишимарину – 21 год. Он служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Являлся командиром отделения танковой дивизии.

По данным следствия, 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

Впоследствии Шишимарина взяли в плен.

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