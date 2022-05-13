Ердоган проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

"У нас немає позитивної думки з цього приводу. Скандинавські країни - це як гостьовий будинок для терористичних організацій", - сказав Ердоган, вказуючи на те, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето на прийом двох країн.

При цьому турецький президент мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, які знайшли притулок у скандинавських країнах.

Ердоган сказав, що колишні правителі Туреччини "зробили помилку", давши зелене світло на членство Греції в НАТО в 1952 році.

"Ми, Туреччина, не хочемо зробити другу помилку в цьому питанні", - сказав він.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло приймуть до НАТО, а процес вступу пройде гладко і швидко", - заявив Столтенберг.

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.