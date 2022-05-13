Ердоган проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

"У нас немає позитивної думки з цього приводу. Скандинавські країни - це як гостьовий будинок для терористичних організацій", - сказав Ердоган, вказуючи на те, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето на прийом двох країн.

Реклама:

При цьому турецький президент мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, які знайшли притулок у скандинавських країнах.

Ердоган сказав, що колишні правителі Туреччини "зробили помилку", давши зелене світло на членство Греції в НАТО в 1952 році.

"Ми, Туреччина, не хочемо зробити другу помилку в цьому питанні", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло приймуть до НАТО, а процес вступу пройде гладко і швидко", - заявив Столтенберг.

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.