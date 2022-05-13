Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 15:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

"У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны – это как гостевой дом для террористических организаций", – сказал Эрдоган, указывая на то, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето на прием двух стран.

Реклама:

При этом турецкий президент имел в виду членов Рабочей партии Курдистана, нашедших убежище в скандинавских странах.

Эрдоган сказал, что бывшие правители Турции "совершили ошибку", дав зеленый свет на членство Греции в НАТО в 1952 году.

"Мы, Турция, не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", – заявил Столтенберг.

Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.

Темы: ТурцияФинляндияШвейцарияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: