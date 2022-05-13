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РНБО створив сайт "Окупант" з даними про полонених росіян

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 15:51
РНБО створив сайт Окупант з даними про полонених росіян
Скриншот з сайту

Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт "Окупант", який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил Росії, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram

Дослівно ЦПД: "Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених".

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Деталі: Також за допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених зможуть зв’язатися з представниками Міноборони України. 

 
Скриншот з сайту 

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що з російськими військовими поводяться відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Полонені окупанти забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, їх утримують у нормальних умовах.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У лютому МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.
  • У травні Alty та Генеральний штаб ЗСУ розробили мобільний трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику по втратах особового складу та військової техніки РФ в лайв-режимі і містить набір зручних віджетів.

Теми: Росіявійнаполонені
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