РНБО створив сайт "Окупант" з даними про полонених росіян
Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт "Окупант", який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил Росії, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого.
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram
Дослівно ЦПД: "Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених".
Деталі: Також за допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених зможуть зв’язатися з представниками Міноборони України.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що з російськими військовими поводяться відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Полонені окупанти забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, їх утримують у нормальних умовах.
Передісторія:
- У лютому МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.
- У травні Alty та Генеральний штаб ЗСУ розробили мобільний трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику по втратах особового складу та військової техніки РФ в лайв-режимі і містить набір зручних віджетів.