Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РНБО створив сайт "Окупант" з даними про полонених росіян

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 15:51
Скриншот з сайту

Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт "Окупант", який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил Росії, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram

Дослівно ЦПД: "Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених".

Деталі: Також за допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених зможуть зв’язатися з представниками Міноборони України. 

 
Скриншот з сайту 

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що з російськими військовими поводяться відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Полонені окупанти забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, їх утримують у нормальних умовах.

Передісторія: 

  • У лютому МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.
  • У травні Alty та Генеральний штаб ЗСУ розробили мобільний трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику по втратах особового складу та військової техніки РФ в лайв-режимі і містить набір зручних віджетів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійнаполонені
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники

Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями

Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський

"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців

Росіяни майже захопили Рубіжне, але в Білогорівці "Чорнобаївка відпочиває" – Гайдай 

Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов

Усі новини...
Росія
"С павлинами поговори": Лавров нахамив журналістам, не пустивши на брифінг
Зеленський: Україна не сприйняла ідею Папи Римського
Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, її бабусі та колишньої дружини Путіна
Останні новини
06:30
Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники
06:00
Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики
05:40
Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон
05:00
Полтавщина: Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ
04:15
В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян
03:29
ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди
02:40
США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації
01:48
Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями
01:07
Зеленський дорікнув лідерам, які знаходять час на суперечки замість допомоги
00:37
У Сербії стверджують, що визнання Косово відкликали ще 4 країни
Усі новини...