РНБО створив сайт "Окупант" з даними про полонених росіян

Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт "Окупант", який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил Росії, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram

Дослівно ЦПД: "Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених".

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Деталі: Також за допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених зможуть зв’язатися з представниками Міноборони України.

Скриншот з сайту

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що з російськими військовими поводяться відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Полонені окупанти забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, їх утримують у нормальних умовах.

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