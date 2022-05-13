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СНБО создал сайт "Оккупант" с данными о пленных россиянах

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 15:51
Скриншот из сайта

Совет нацбезопасности и обороны запустил сайт "Оккупант", который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил России, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram

Дословно ЦПД: "Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных".

Детали: Кроме того, с помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Минобороны Украины.

 
Скриншот с сайта 

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что с российскими военными обращаются в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Пленные оккупанты обеспечены питанием, одеждой и лечением, их держат в нормальных условиях.

Предыстория: 

  • В феврале МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти.  
  • В мае Alty и Генеральный штаб ВСУ разработали мобильный трекер потерь оккупанта, отражающий актуальную статистику по потерям личного состава и военной техники РФ в лайв-режиме и содержащий набор удобных виджетов.

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Темы: Росcиявойнапленные
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