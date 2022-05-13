СНБО создал сайт "Оккупант" с данными о пленных россиянах

Совет нацбезопасности и обороны запустил сайт "Оккупант", который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил России, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram

Дословно ЦПД: "Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных".

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Детали: Кроме того, с помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Минобороны Украины.

Скриншот с сайта

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что с российскими военными обращаются в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Пленные оккупанты обеспечены питанием, одеждой и лечением, их держат в нормальных условиях.

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