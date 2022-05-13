Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 18:00
Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський ветував закон про відповідальність за пропаганду символіки, яку використовують збройні сили РФ у війні проти України.

Джерело: сторінка відповідного законопроєкту №7214 на сайті Верховної Ради

Деталі: 12 травня президент повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Реклама:

Зеленський пропонує додати до законопроєкту, що символіку вторгнення Росії в Україну можна законно розміщувати в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності тощо.

Також президент пропонує, щоб використання символіки російського вторгнення було заборонено не лише для партій, а і для громадських об'єднань.

Читайте також: Zвичайний рашиZм. Як одна літера Zахопила і наZифікувала Росію 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: РосіявійнаВерховна Радавето
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
Усі новини...
Реклама: