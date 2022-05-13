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Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 18:00
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський ветував закон про відповідальність за пропаганду символіки, яку використовують збройні сили РФ у війні проти України.

Джерело: сторінка відповідного законопроєкту №7214 на сайті Верховної Ради

Деталі: 12 травня президент повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Зеленський пропонує додати до законопроєкту, що символіку вторгнення Росії в Україну можна законно розміщувати в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності тощо.

Також президент пропонує, щоб використання символіки російського вторгнення було заборонено не лише для партій, а і для громадських об'єднань.

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