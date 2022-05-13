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Зеленский ветировал закон о запрете символики России

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 18:00
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский ветировал закон об ответственности за пропаганду символики, используемой вооруженными силами РФ в войне против Украины.

Источник: страница соответствующего законопроекта №7214 на сайте Верховной Рады

Детали: 12 мая президент вернул документ в парламент со своими предложениями.

Зеленский предлагает добавить в законопроект, что символику вторжения России в Украину можно законно размещать в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности и тп.

Также президент предлагает, чтобы использование символики российского вторжения было запрещено не только для партий, но и для общественных объединений.

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Темы: РосcиявойнаВерховная Радавето
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