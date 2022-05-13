Росіяни почали допитувати дітей, які евакуюються з Маріуполя – радник мера

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути місто.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей.

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Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді".

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Нагадаємо: За оцінками влади, до війни в Маріуполі проживали близько 540 тисяч людей.

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Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі "Азовсталь", але продовжують боротьбу.

Місто Маріуполь тижнями було без електропостачання, зв’язку, води, їжі та постачання ліків. Тіла загиблих лишалися просто неба та в зруйнованих будівлях, з настанням тепла тіла розкладаються швидше.

Із Маріуполя частині жителів вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію, частину людей росіяни депортували на підконтрольні їм території. У квітні росіяни почали спалювати тіла загиблих.

У середині квітня українська влада припускала, що в Маріуполі могли загинути 20-22 тисячі цивільних.