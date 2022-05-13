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Росіяни почали допитувати дітей, які евакуюються з Маріуполя – радник мера

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 травня 2022, 19:18
Росіяни почали допитувати дітей, які евакуюються з Маріуполя – радник мера
ілюстративне фото маріупольської міської ради

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути місто. 

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей.

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Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді".

Знати більше: Смерть та життя у зруйнованому Маріуполі. Фоторепортаж

Нагадаємо: За оцінками влади, до війни в Маріуполі проживали близько 540 тисяч людей.

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Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі "Азовсталь", але продовжують боротьбу. 

Місто Маріуполь тижнями було без електропостачання, зв’язку, води, їжі та постачання ліків. Тіла загиблих лишалися просто неба та в зруйнованих будівлях, з настанням тепла тіла розкладаються швидше. 

Із Маріуполя частині жителів вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію, частину людей росіяни депортували на підконтрольні їм території. У квітні росіяни почали спалювати тіла загиблих.  

У середині квітня українська влада припускала, що в Маріуполі могли загинути 20-22 тисячі цивільних.

Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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