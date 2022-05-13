Россияне начали допрашивать детей, которые эвакуируются из Мариуполя – советник мэра
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть город.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Последние эвакуированы из Мариуполя сообщают, что россияне уже пришли к допросам детей.
После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи".
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Напомним: По оценкам властей, до войны в Мариуполе проживали порядка 540 тысяч человек.
Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. С конца апреля украинские защитники заблокированы на заводе "Азовсталь", но продолжают борьбу.
Город Мариуполь неделями был без электроснабжения, связи, воды, еды и снабжения лекарствами. Тела погибших оставались под открытым небом и в разрушенных зданиях, с наступлением тепла тела разлагаются быстрее.
Из Мариуполя часть жителей удалось эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, часть людей россияне депортировали на подконтрольные им территории. В апреле россияне начали сжигать тела погибших.
В середине апреля украинские власти допускали, что в Мариуполе могли погибнуть 20-22 тысячи гражданских.