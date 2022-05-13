Захисники відбили 10 атак ворога і знищили 23 одиниці техніки на сході країни

Фото ілюстративне зі сторінки генштабу ЗСУ у Facebook

13 травня угруповання Об’єднаних сил відбило 10 атак росіян на Донецькому і Луганському напрямках і знищили до 130 окупантів, на трьох локаціях тривають бої з загарбниками.

Джерело: пресслужба Об'єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно пресслужба Об'єднаних сил: "Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом".

Деталі: Повідомляється, що українські воїни завдають загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

Лише за добу ЗСУ знищили:

5 танків;

5 артилерійських систем;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

7 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".

В ОТУ "Схід" додали, що нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР" і знищили до 130 окупантів.

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Повідомляється, що обстановка на сході країни складна, але контрольована.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки.

Але українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу російських окупантів.