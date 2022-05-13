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Захисники відбили 10 атак ворога і знищили 23 одиниці техніки на сході країни

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 22:33
Захисники відбили 10 атак ворога і знищили 23 одиниці техніки на сході країни
Фото ілюстративне зі сторінки генштабу ЗСУ у Facebook

13 травня угруповання Об’єднаних сил відбило 10 атак росіян на Донецькому і Луганському напрямках і знищили до 130 окупантів, на трьох локаціях тривають бої з загарбниками.

Джерело: пресслужба Об'єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно пресслужба Об'єднаних сил: "Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом".

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Деталі: Повідомляється, що українські воїни завдають загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

Лише за добу ЗСУ знищили:

  • 5 танків;
  • 5 артилерійських систем;
  • 6 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 7 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".

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В ОТУ "Схід" додали, що нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР" і знищили до 130 окупантів.

Повідомляється, що обстановка на сході країни складна, але контрольована.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки.

Але українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу російських окупантів.

Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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