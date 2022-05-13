Защитники отбили 10 атак врага и уничтожили 23 единицы техники на востоке страны

Фото иллюстративное со страницы генштаба ВСУ в Facebook

13 мая группировка Объединенных сил отбила 10 атак россиян на Донецком и Луганском направлениях и уничтожили до 130 оккупантов, на трех локациях продолжаются бои с захватчиками.

Источник: пресс-служба Объединенных сил и оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Дословно пресс-служба Объединенных сил: "Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом".

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Детали: Сообщается, что украинские воины наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Только за сутки ВСУ уничтожили:

5 танков;

5 артиллерийских систем;

6 единиц боевой бронированной техники;

7 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

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В ОТУ "Восток" добавили, что нанесли огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР" и уничтожили до 130 оккупантов.

Сообщается, что ситуация на востоке страны сложная, но контролируемая.

Вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и садики.

Но украинские военнослужащие продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов.