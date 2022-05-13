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Защитники отбили 10 атак врага и уничтожили 23 единицы техники на востоке страны

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 22:33
Фото иллюстративное со страницы генштаба ВСУ в Facebook

13 мая группировка Объединенных сил отбила 10 атак россиян на Донецком и Луганском направлениях и уничтожили до 130 оккупантов, на трех локациях продолжаются бои с захватчиками.

Источник: пресс-служба Объединенных сил и оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Дословно пресс-служба Объединенных сил: "Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом".

Детали: Сообщается, что украинские воины наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Только за сутки ВСУ уничтожили:

  • 5 танков;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 7 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

В ОТУ "Восток" добавили, что нанесли огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР" и уничтожили до 130 оккупантов.

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Сообщается, что ситуация на востоке страны сложная, но контролируемая.

Вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и садики.

Но украинские военнослужащие продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов.

Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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