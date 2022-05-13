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Росіяни майже захопили Рубіжне, але в Білогорівці "Чорнобаївка відпочиває" – Гайдай 

Олена РощінаП'ятниця, 13 травня 2022, 22:51
Сергій Гайдай, фото з Telegram

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські війська майже взяли під контроль місто Рубіжне, натомість у Білогорівці зазнають дедалі більше втрат, через що цілий батальйон росіян уже відмовився йти в наступ. 

Джерело: голова Луганської ОВА в телеефірі 

Пряма мова: "Рубіжне, на жаль, вони контролюють майже все – але ті околиці, які обороняють наші нацгвардійці, вони ніяк третій місяць пройти не можуть.

Ситуація в самому Рубіжному складна: води немає, газу немає. Єдине, чим пишаються орки (російські військові – ред.), що вони "відкрили" нашу лікарню, яка стоял закрита".

Деталі: Гайдай повідомив, що йдуть потужні бої на межі з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної і з боку Білогорівки.

Пряма мова: "Білогорівка – це вже буде історія, притча во язицех. Чорнобаївка іноді по деяких напрямках, напевно, відпочиває.

Бо таку упоротість, тупість, я не знаю, що це, – щоб отак у лобову лізти, ставити понтони в одному й тому самому місці, де вже розбили майже 90 одиниць важкої техніки, де купу спалили орків, де потопили якусь ладью, якась гондола в них була – ми її "Підмосков’ям" називаємо, тому що на "Москву" вона не тягне, гелікоптер збили. Там просто жах – і вони все одно намагаються це зробити. 

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По перехопленнях ми розуміємо, що просто цілий батальйон відмовився йти в наступ, тому що вони бачать, що відбувається. 

Зараз наші хлопці починають артилерією відпрацьовувати той бік (Сіверського Дінця – ред.), на якому вони намагалися закріпитися.

І на підступах до Сєвєродонецька вони кажуть, що взяли Воєводівку, – вони так її взяли, що зайти в неї не можуть, тому що чомусь гинуть. І намагаються зробити прорив у напрямку Гірського з боку Нижнього". 

Деталі: За словами Гайдая, російські військові – "як таргани, лізуть з усіх щілин". 

Голова ОВА озвучив, що через Луганську область пройшло за добу пройшло майже 2,5 тисячі одиниць техніки. 

"Я не знаю, кого вони туди будуть саджати рулити… багато людей у них відмовляються йти в наступ, але вони привозять якихось із Чувашиї, Юрги… Це реально якісь місцеві добровольці – напевно, в них взагалі їсти нема що, тому вони погоджуються їхати просто на смерть", – сказав Гайдай. 

Цьому передувало: Укранська 80 окрема десантно-штурмова бригада заявила 13 травня, що її десантники 9 разів зривали спроби ворога переправитись через річку Сіверський Донець у Білогорівці: нищили понтони і техніку російських окупантів.

Теми: Луганська областьвійнаДонбасРосія
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