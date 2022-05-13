Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает" – Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска почти взяли под контроль город Рубежное, в то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

Источник: глава Луганской ОВА в телеэфире

Прямая речь: "Рубежное, к сожалению, они контролируют почти все – но те окрестности, которые защищают наши нацгвардейцы, они никак третий месяц пройти не могут.

Ситуация в самом Рубежном сложная: воды нет, газа нет. Единственное, чем гордятся орки (российские военные – ред.), что они "открыли" нашу больницу, которая стояла закрытой".

Детали: Гайдай сообщил, что идут мощные бои на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

Прямая речь: "Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает.

Потому что такая упоротость, тупость, я не знаю, что это, – чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу сожгли орков, где потопили какую-то ладью, какая-то гондола у них была – мы ее "Подмосковьем" называем, потому что на "Москву" она не тянет, вертолет сбили. Там просто ужас – а они все равно пробуют это сделать.

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По перехватам мы понимаем, что просто целый батальон отказался идти в наступление, потому что они видят, что происходит.

Сейчас наши ребята начинают артиллерией отрабатывать ту сторону (Северского Донца – ред.), на которой они пытались закрепиться.

И на подступах к Северодонецку они говорят, что взяли Воеводовку, – они так ее взяли, что зайти в нее не могут, потому что почему-то погибают. И пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего".

Детали: По словам Гайдая, российские военные – "как тараканы, лезут из всех щелей".

Глава ОВА озвучил, что через Луганскую область за сутки прошло около 2,5 тысяч единиц техники.

"Я не знаю, кого они туда будут сажать рулить… многие люди у них отказываются идти в наступление, но они привозят каких-нибудь из Чувашии, Юрги… Это реально какие-то местные добровольцы – наверное, у них вообще есть нечего, поэтому они соглашаются ехать просто на смерть", – сказал Гайдай.

Этому предшествовало: Украинская 80 отдельная десантно-штурмовая бригада заявила 13 мая, что ее десантники 9 раз срывали попытки врага переправиться через реку Северский Донец в Белогоровке: уничтожали понтоны и технику российских оккупантов.