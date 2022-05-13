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Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський

Олена РощінаП'ятниця, 13 травня 2022, 23:57
Зброя, ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

На 79-й день війни українські захисники звільнили ще 6 населених пунктів – усього вже 1 015, заявив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до народу 

Пряма мова: "Продовжуємо відновлювати деокуповані території України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1 015 населених пунктів. Плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо".

Деталі: Президент запевнив, що влада пам'ятає про кожне місто і кожну громаду, які ще перебувають в окупації: Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста і містечка Донбасу.

"Звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що відзначив державними нагородами ще 212 військовослужбовців Збройних сил України. 

Теми: деокупаціявійнаЗеленський
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