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Еще шесть населенных пунктов освободили украинские бойцы - Зеленский

Елена РощинаПятница, 13 мая 2022, 23:57
Еще шесть населенных пунктов освободили украинские бойцы - Зеленский
Оружие, иллюстративное фото от Генштаба ВСУ

На 79-й день войны украинские защитники освободили еще 6 населенных пунктов – всего уже 1015, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к народу

Прямая речь: "Продолжаем восстанавливать деоккупированные территории Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1 015 населенных пунктов. Плюс шесть за прошедшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно".

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Детали: Президент заверил, что власти помнят о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации: Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса.

"Освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", – заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что отметил государственными наградами еще 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Темы: деоккупациявойнаЗеленский
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