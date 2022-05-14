Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон
Субота, 14 травня 2022, 05:40
За даними Пентагону, в Україні наразі знаходиться 105 російських батальйонних тактичних груп.
Джерело: чиновник Міноборони США
Пряма мова: "І до речі, прямо зараз — і я не згадував про це раніше — але, за нашими оцінками, Росія зараз має лише 105 діючих БТГ в Україні".
Деталі: Зазначається, що кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.
Нагадаємо: Як раніше повідомляли в Пентагоні, з початку вторгнення Росії в Україну військо РФ відстає на 2 тижні від планів.
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