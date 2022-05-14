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Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 05:40

За даними Пентагону, в  Україні наразі знаходиться 105 російських батальйонних  тактичних груп.

Джерело: чиновник Міноборони США

Пряма мова: "І до речі, прямо зараз — і я не згадував про це раніше — але, за нашими оцінками, Росія зараз має лише 105 діючих БТГ в Україні".

Деталі: Зазначається, що кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.

Нагадаємо: Як раніше повідомляли в Пентагоні, з початку вторгнення Росії в Україну   військо РФ відстає на 2 тижні від планів.

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Теми: СШАвійнаРосія
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