Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон

За даними Пентагону, в Україні наразі знаходиться 105 російських батальйонних тактичних груп.

Джерело: чиновник Міноборони США

Пряма мова: "І до речі, прямо зараз — і я не згадував про це раніше — але, за нашими оцінками, Росія зараз має лише 105 діючих БТГ в Україні".

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Деталі: Зазначається, що кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.

Нагадаємо: Як раніше повідомляли в Пентагоні, з початку вторгнення Росії в Україну військо РФ відстає на 2 тижні від планів.