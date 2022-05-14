Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 05:40
Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон

За даними Пентагону, в  Україні наразі знаходиться 105 російських батальйонних  тактичних груп.

Джерело: чиновник Міноборони США

Пряма мова: "І до речі, прямо зараз — і я не згадував про це раніше — але, за нашими оцінками, Росія зараз має лише 105 діючих БТГ в Україні".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.

Нагадаємо: Як раніше повідомляли в Пентагоні, з початку вторгнення Росії в Україну   військо РФ відстає на 2 тижні від планів.

Теми: СШАвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
США
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
Усі новини...
Реклама: