Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 100 российских БТГ находится в Украине — Пентагон

Анастасия КалатурСуббота, 14 мая 2022, 05:40
Более 100 российских БТГ находится в Украине — Пентагон

По данным Пентагона, в Украине сейчас находится 105 российских батальонных тактических групп.

Источник: чиновник Минобороны США

Прямая речь: "И кстати, прямо сейчас — и я не упоминал об этом раньше — но, по нашим оценкам, у России сейчас всего 105 действующих БТГ в Украине".

Реклама:

Детали: Указывается, что количество российских БТГ на Донбассе продолжает расти.

Напомним: Как ранее сообщали в Пентагоне, с начала вторжения России в Украину войско РФ отстает на 2 недели от планов.

Темы: СШАвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: