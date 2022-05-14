Более 100 российских БТГ находится в Украине — Пентагон

По данным Пентагона, в Украине сейчас находится 105 российских батальонных тактических групп.

Источник: чиновник Минобороны США

Прямая речь: "И кстати, прямо сейчас — и я не упоминал об этом раньше — но, по нашим оценкам, у России сейчас всего 105 действующих БТГ в Украине".

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Детали: Указывается, что количество российских БТГ на Донбассе продолжает расти.

Напомним: Как ранее сообщали в Пентагоне, с начала вторжения России в Украину войско РФ отстает на 2 недели от планов.