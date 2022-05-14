Над Бєлгородською областю знову чули “хлопки” - ЗМІ

Над Бєлгородською областю РФ знову чули "хлопки" - звуки, схожі на вибухи.

Джерело: BBC Росія

Деталі: Зокрема, такі звуки було чутно у місті Строітєль за 20 км від Бєлгорода.

На відео, опублікованих в соцмережах, видно спалахи в нічному небі.

Повідомлень російської влади з цього приводу наразі немає.

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Що передувало: Двома днями раніше губернатор Бєлґородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українські військові, від чого щонайменше одна людина загинула, і троє дістали поранення.