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Над Бєлгородською областю знову чули “хлопки” - ЗМІ

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 07:39
Над Бєлгородською областю знову чули “хлопки” - ЗМІ
ФОТО: t.me/belgorod01

Над Бєлгородською областю РФ знову чули "хлопки" - звуки, схожі на вибухи.

Джерело: BBC Росія

Деталі: Зокрема,  такі звуки було чутно у місті Строітєль за 20 км від Бєлгорода.

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На відео, опублікованих в соцмережах, видно спалахи в нічному небі.

Повідомлень російської влади з цього приводу наразі немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Двома днями раніше губернатор Бєлґородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українські військові, від чого щонайменше одна людина загинула, і троє дістали поранення.

Теми: Росіявійна
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