Над Бєлгородською областю знову чули “хлопки” - ЗМІ
Субота, 14 травня 2022, 07:39
Над Бєлгородською областю РФ знову чули "хлопки" - звуки, схожі на вибухи.
Джерело: BBC Росія
Деталі: Зокрема, такі звуки було чутно у місті Строітєль за 20 км від Бєлгорода.
На відео, опублікованих в соцмережах, видно спалахи в нічному небі.
Повідомлень російської влади з цього приводу наразі немає.
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Що передувало: Двома днями раніше губернатор Бєлґородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українські військові, від чого щонайменше одна людина загинула, і троє дістали поранення.