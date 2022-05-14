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Над Белгородской областью снова слышали "хлопки" - СМИ

Анастасия КалатурСуббота, 14 мая 2022, 07:39
Над Белгородской областью снова слышали хлопки - СМИ
ФОТО: t.me/belgorod01

Над Белгородской областью РФ снова слышали "хлопки" – звуки, похожие на взрывы.

Источник: BBC Россия

Детали: В частности, такие звуки были слышны в городе Строитель в 20 км от Белгорода.

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На видео, опубликованных в соцсетях, видны вспышки в ночном небе.

Сообщений российских властей на этот счет пока нет.

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Что предшествовало: Двумя днями ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинские военные, от чего по меньшей мере один человек погиб, и трое получили ранения.

Темы: Росcиявойна
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