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Російська влада звітує, що в Бєлгородській області загинула людина нібито від обстрілів ЗСУ

Денис КарловськийСереда, 11 травня 2022, 21:48
місцерозташування села солохи відносно бєлгорода і харкова. мапа: google maps

Губернатор Бєлґородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українські військові, від чого щонайменше одна людина загинула, і троє дістали поранення.

Джерело: telegram-канал Гладкова, російська державна інформагенція "ТАСС"

Пряма мова Гладкова: "Був обстріл з боку України села Солохи Бєлґородського району. Глава поселення зараз на місці".

Деталі: Згодом російські пропагандисти повідомили, що один постраждалий помер від отриманих травм у кареті швидкої допомоги. Ще троє дістали поранення.

За словами Гладкова, це "найважчий випадок обстрілів" за останній час, і буцімто було зруйновано один житловий будинок.

У соцмережах очевидці поширювали світлини й відео задимлення на місці села, але Гладков сказав, що це нібито палає очерет на околицях села, а будинки й село не палають.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наприкінці квітня казав, що звуки "хлопків", які чують мешканці Бєлґородської, Курської та Брянської областей у небі, можуть бути "божественним втручанням", а не дією Збройних сил України.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков під ранок 27 квітня повідомив, що о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Згодом він з'ясував, що в районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель та будинків немає.

Теми: Росіяпровокаціївійнакордон
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