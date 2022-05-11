Російська влада звітує, що в Бєлгородській області загинула людина нібито від обстрілів ЗСУ

Губернатор Бєлґородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українські військові, від чого щонайменше одна людина загинула, і троє дістали поранення.

Джерело: telegram-канал Гладкова, російська державна інформагенція "ТАСС"

Пряма мова Гладкова: "Був обстріл з боку України села Солохи Бєлґородського району. Глава поселення зараз на місці".

Реклама:

Деталі: Згодом російські пропагандисти повідомили, що один постраждалий помер від отриманих травм у кареті швидкої допомоги. Ще троє дістали поранення.

За словами Гладкова, це "найважчий випадок обстрілів" за останній час, і буцімто було зруйновано один житловий будинок.

У соцмережах очевидці поширювали світлини й відео задимлення на місці села, але Гладков сказав, що це нібито палає очерет на околицях села, а будинки й село не палають.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: