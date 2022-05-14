Окупанти стягують на Зміїний комплекси ППО – ОК "Південь"

Російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони.

Джерело: офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров

Пряма мова Назарова: "На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони.

Корабельне угруповання флоту рашистів зберігає в обов’язковій присутності підводний човен, попри змінну кількість кораблів, продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет".

Нагадаємо: Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, оскільки це стратегічно важлива точка.