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Окупанти стягують на Зміїний комплекси ППО – ОК "Південь"

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 12:27
зміїний, ФОТО: УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ОДЕЩИНИ

Російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони.

Джерело: офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров

Пряма мова Назарова: "На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони.

Корабельне угруповання флоту рашистів зберігає в обов’язковій присутності підводний човен, попри змінну кількість кораблів, продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет".

Нагадаємо: Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, оскільки це стратегічно важлива точка.

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