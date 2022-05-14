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Оккупанты стягивают на Змеиный комплексы ПВО – ОК "Юг"

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 12:27
Оккупанты стягивают на Змеиный комплексы ПВО – ОК Юг
змеиный, ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА ОДЕЩИНЫ

Российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и опрокинули туда свои комплексы противовоздушной обороны.

Источник: офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров

Прямая речь Назарова: "На Змеином, пытаясь обеспечить прикрытие от возможного поражения своего корабельного состава, рашисты упрямо настраивают комплексы противовоздушной обороны.

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Корабельная группировка флота рашистов сохраняет в обязательном присутствии подлодку, несмотря на переменное количество кораблей, продолжает угрожать ракетными ударами не менее 30 крылатых ракет".

Напомним: Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, поскольку это стратегически важная точка.

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Темы: войнаРосcия
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