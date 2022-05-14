На Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ – Синєгубов

На Ізюмському напрямку у Харківській області українські захисники перейшли у контрнаступ.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Найгарячішою точкою у нас залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли у контрнаступ.

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Ворог по деяких напрямках відступає - це є результут характеру наших Збройних сил".

Деталі: Ворог сконцентрував багато техніки та велику кількість живої сили на Ізюмському напрямку.

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