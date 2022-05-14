На Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ – Синєгубов
Субота, 14 травня 2022, 13:26
На Ізюмському напрямку у Харківській області українські захисники перейшли у контрнаступ.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Пряма мова: "Найгарячішою точкою у нас залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли у контрнаступ.
Ворог по деяких напрямках відступає - це є результут характеру наших Збройних сил".
Деталі: Ворог сконцентрував багато техніки та велику кількість живої сили на Ізюмському напрямку.
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- Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.
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