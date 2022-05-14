Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ – Синєгубов

Альона Мазуренко Субота, 14 травня 2022, 13:26
На Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ – Синєгубов
ФОТО: ТГ СИНЄГУБОВА

На Ізюмському напрямку у Харківській області українські захисники перейшли у контрнаступ.  

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Найгарячішою точкою у нас залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли у контрнаступ. 

Реклама:

Ворог по деяких напрямках відступає - це є результут характеру наших Збройних сил". 

Деталі: Ворог сконцентрував багато техніки та велику кількість живої сили на Ізюмському напрямку. 

Знати більше: "Міста, яке любила, більше немає". Історії тих, кому вдалося вибратися з окупованого Ізюма

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.
  • Як пише ISW, "таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків": українські сили не дозволили російським військам оточити місто, не кажучи вже про захоплення.

Теми: Харківська областьХарківвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: