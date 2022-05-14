На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление – Синегубов

На Изюмском направлении в Харьковской области украинские защитники перешли в контрнаступление.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Самой горячей точкой у нас остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление.

Враг по некоторым направлениям отступает - это результат характера наших Вооруженных сил".

Детали: Враг сконцентрировал много техники и большое количество живой силы на Изюмском направлении.

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