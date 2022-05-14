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На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление – Синегубов

Алена МазуренкоСуббота, 14 мая 2022, 13:26
На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление – Синегубов
ФОТО: ТГ СИНЕГУБОВА

На Изюмском направлении в Харьковской области украинские защитники перешли в контрнаступление.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Самой горячей точкой у нас остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление.

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Враг по некоторым направлениям отступает - это результат характера наших Вооруженных сил".

Детали: Враг сконцентрировал много техники и большое количество живой силы на Изюмском направлении.

Знать больше: "Города, который любила, больше нет". Истории тех, кому удалось выбраться из оккупированного Изюма

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Предыстория:

  • Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что российские военные, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова.
  • Как пишет ISW, "таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков": украинские силы не позволили российским войскам оцепить город, не говоря уже о захвате.

Темы: Харьковская областьХарьковвойнаВооруженные силы
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