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Арку Дружби народів у Києві перейменували

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 15:04
фото кмда

Київрада 14 травня ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів, тепер це - Арка Свободи українського народу. Окрім арки перейменували ще десятки пам’ятників.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму.

Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань.

Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим".

Деталі: Кличко повідомив, що рейтингове голосування щодо перейменувань столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку "Київ цифровий".

Довідково: Арка дружби народів— відкрита в рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Офіційна назва монументу в радянський час: Монумент на ознаменування возз'єднання України з Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який було встановлено 1981 року як символ возз’єднання України та Росії.

Теми: Київдерусифікаціядекомунізаціявійна
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