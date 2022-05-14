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Арку Дружбы народов в Киеве переименовали

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 15:04
фото кгга

Киевсовет 14 мая принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов, теперь это Арка Свободы украинского народа. Кроме арки, переименовали еще десятки памятников.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Также депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма.

Что касается переименований, это – резонансная тема. Мы услышали и мысли, и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований.

Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, но обоснованным".

Детали: Кличко сообщил, что рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Будет проходить голосование в мобильном приложении "Киев цифровой".

Справка: Арка дружбы народов – открыта в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР в 1982 году. Официальное название монумента в советское время: Монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией.

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Напомним: В центре Киева был демонтирован монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.

Темы: Киевдерусификациядекоммунизациявойна
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