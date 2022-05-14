СБУ заблокувала регіональний осередок "партії Шарія"

Служба безпеки у Рівненській області заблокувала діяльність місцевого осередку "партії Шарія".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, було викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ.

Через соціальні мережі, регіональні інтернет-ресурси та Telegram-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні.

Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблокували, а з викритими особами проводяться відповідні слідчі дії.

Крім того, СБУ фіксує активізацію російських спецслужб із вербовки українських дітей, щоб зробити з них своїх інформаторів. Так, на Волині та Донеччині викрили чотирьох неповнолітніх.

У Луцьку у телефонах трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів, виявили багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами.

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"Невідомі" розпитували у школярів про ситуацію, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння.

А у Новолуганську через Telegram окупант встановив контакт з неповнолітньою українкою. Він пообіцяв "гонорар" за інформацію про позиції ЗСУ на території селища та фото місць обстрілів.

Що передувало: