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СБУ заблокувала регіональний осередок "партії Шарія"

Альона Мазуренко Субота, 14 травня 2022, 16:18
СБУ заблокувала регіональний осередок партії Шарія

Служба безпеки у Рівненській області заблокувала діяльність місцевого осередку "партії Шарія".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, було викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ.

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Через соціальні мережі, регіональні інтернет-ресурси та Telegram-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні.

Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблокували, а з викритими особами проводяться відповідні слідчі дії.

Крім того, СБУ фіксує активізацію російських спецслужб із вербовки українських дітей, щоб зробити з них своїх інформаторів. Так, на Волині та Донеччині викрили чотирьох неповнолітніх.

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У Луцьку у телефонах трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів, виявили багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами.

"Невідомі" розпитували у школярів про ситуацію, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння.

А у Новолуганську через Telegram окупант встановив контакт з неповнолітньою українкою. Він пообіцяв "гонорар" за інформацію про позиції ЗСУ на території селища та фото місць обстрілів.

Що передувало:

  • 5 травня стало відомо, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. СБУ підозрює його за двома статтями КК: ст. 111 (Державна зрада) і ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
  • Пізніше суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.

Теми: ШарійСБУколабораціядержзрада
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