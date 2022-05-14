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СБУ заблокировала региональную ячейку "партии Шария"

Алена МазуренкоСуббота, 14 мая 2022, 16:18
СБУ заблокировала региональную ячейку партии Шария

Служба безопасности в Ровенской области заблокировала деятельность местного отделения "партии Шария".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, было разоблачено более 300 человек, проводивших специальные информационные операции в пользу РФ.

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Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине.

Все каналы, через которые распространялась вражеская пропаганда, заблокировали, а с разоблаченными гражданами проводятся соответствующие следственные действия.

Кроме того, СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Так, на Волыни и Донбассе разоблачили четырех несовершеннолетних.

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В Луцке в телефонах трех подростков, постоянно крутившихся возле одного из блокпостов, обнаружили много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами.

"Неизвестные" расспрашивали у школьников о ситуации, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения.

А в Новолуганске через Telegram оккупант установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях ВСУ на территории поселка и фото мест обстрелов.

Что предшествовало:

  • 5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. СБУ подозревает его по двум статьям УК: ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
  • Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Темы: ШарийСБУколлаборационизмгосизмена
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