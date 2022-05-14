СБУ заблокировала региональную ячейку "партии Шария"
Служба безопасности в Ровенской области заблокировала деятельность местного отделения "партии Шария".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: В частности, было разоблачено более 300 человек, проводивших специальные информационные операции в пользу РФ.
Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине.
Все каналы, через которые распространялась вражеская пропаганда, заблокировали, а с разоблаченными гражданами проводятся соответствующие следственные действия.
Кроме того, СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Так, на Волыни и Донбассе разоблачили четырех несовершеннолетних.
В Луцке в телефонах трех подростков, постоянно крутившихся возле одного из блокпостов, обнаружили много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами.
"Неизвестные" расспрашивали у школьников о ситуации, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения.
А в Новолуганске через Telegram оккупант установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях ВСУ на территории поселка и фото мест обстрелов.
Что предшествовало:
- 5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. СБУ подозревает его по двум статьям УК: ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
- Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.