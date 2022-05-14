СБУ заблокировала региональную ячейку "партии Шария"

Служба безопасности в Ровенской области заблокировала деятельность местного отделения "партии Шария".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, было разоблачено более 300 человек, проводивших специальные информационные операции в пользу РФ.

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Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине.

Все каналы, через которые распространялась вражеская пропаганда, заблокировали, а с разоблаченными гражданами проводятся соответствующие следственные действия.

Кроме того, СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Так, на Волыни и Донбассе разоблачили четырех несовершеннолетних.

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В Луцке в телефонах трех подростков, постоянно крутившихся возле одного из блокпостов, обнаружили много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами.

"Неизвестные" расспрашивали у школьников о ситуации, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения.

А в Новолуганске через Telegram оккупант установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях ВСУ на территории поселка и фото мест обстрелов.

Что предшествовало: