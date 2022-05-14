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Подоляк: Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 17:14
Михайло Подоляк, фото "Слуги народу"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що НАТО впритул наблизиться до російського міста Санкт-Петербург внаслідок вступу ФІнляндії в Альянс на тлі агресивних дій Росії.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга – так можна перекласти розмову фінського президента Саулі Нііністьо з російським президентом з дипломатичної мови на просту. 

Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін".

Цьому передувало: 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

14 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо у телефонній розмові заявив Володимиру Путіну, що його країна подаватиме заявку на членство в НАТО, президент Росії назвав це рішення помилкою: мовляв, жодних загроз безпеці Фінляндії немає, а довгі роки у Росії й Фінляндії були добросусідство й партнерство.

При цьому Путін не згадав, що напав на сусідню Україну, народ якої взагалі називав братнім російському народу. 

Знати більше: Швецію і Фінляндію беруть у НАТО "екстерном". Що це змінить для України? Як це б’є по РФ?

Теми: Офіс президентаНАТОРосіяФінляндія
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