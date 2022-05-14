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Подоляк: Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 17:14
Михаил Подоляк, фото "Слуги народа"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что НАТО вплотную приблизится к российскому городу Санкт-Петербург в результате вступления Финляндии в Альянс на фоне агрессивных действий России.

Источник: Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор финского президента Саули Ниинистё с российским президентом с дипломатического языка на простой.

Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин".

Этому предшествовало: 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

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14 мая президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре заявил Владимиру Путину, что его страна будет подавать заявку на членство в НАТО, президент России назвал это решение ошибкой: дескать, никаких угроз безопасности Финляндии нет, а долгие годы у России и Финляндии были добрососедство и партнерство.

При этом Путин не упомянул, что напал на соседнюю Украину, народ которой вообще называл братским российскому народу.

Знать больше: Швецию и Финляндию принимают в НАТО "экстерном". Что это изменит для Украины? Как это скажется на РФ?

Темы: Офис президентаНАТОРосcияФинляндия
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