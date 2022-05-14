Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: заступника голови Чорнобаївської сільради звільнили з полону окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 14 травня 2022, 17:38
Херсонщина: заступника голови Чорнобаївської сільради звільнили з полону окупантів
Євгеній Родіонов, фото з Facebook Інни Родіонової

Викрадений російськими загарбниками заступник голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгеній Родіонов на волі.

Джерело: дружина чиновника Інна Родіонова у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Чоловіка відпустили годину тому".

Реклама:

Деталі: За словами Родіонової, вона спілкувалася з ним телефоном.

Що передувало: 2 травня російські військові захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради в Херсонській області. У сільського голови Ігоря Дударя провели "обшук", після якого він потрапив до лікарні, а заступника голови Євгенія Родіонова викрали.

Дружина заступника голови сільради Чорнобаївки Інна Родіонова 4 травня повідомила, що її чоловік перебуває в полоні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьполоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: