Херсонщина: заступника голови Чорнобаївської сільради звільнили з полону окупантів

Викрадений російськими загарбниками заступник голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгеній Родіонов на волі.

Джерело: дружина чиновника Інна Родіонова у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Чоловіка відпустили годину тому".

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Деталі: За словами Родіонової, вона спілкувалася з ним телефоном.

Що передувало: 2 травня російські військові захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради в Херсонській області. У сільського голови Ігоря Дударя провели "обшук", після якого він потрапив до лікарні, а заступника голови Євгенія Родіонова викрали.

Дружина заступника голови сільради Чорнобаївки Інна Родіонова 4 травня повідомила, що її чоловік перебуває в полоні.