Херсонщина: зампредседателя Чернобаевского сельсовета освободили из плена оккупантов
Суббота, 14 мая 2022, 17:38
Похищенный российскими захватчиками заместитель председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгений Родионов на свободе.
Источник: супруга чиновника Инна Родионова в комментарии Укринформу
Прямая речь: "Мужа отпустили час назад".
Детали: По словам Родионовой, она общалась с ним по телефону.
Что предшествовало: 2 мая российские военные захватили помещение Чернобаевского сельского совета в Херсонской области. У сельского головы Игоря Дударя провели "обыск", после которого он попал в больницу, а заместителя главы Евгения Родионова похитили.
Жена заместителя председателя сельсовета Чернобаевки Инна Родионова 4 мая сообщила, что ее муж находится в плену.