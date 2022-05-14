Херсонщина: зампредседателя Чернобаевского сельсовета освободили из плена оккупантов

Похищенный российскими захватчиками заместитель председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгений Родионов на свободе.

Источник: супруга чиновника Инна Родионова в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Мужа отпустили час назад".

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Детали: По словам Родионовой, она общалась с ним по телефону.

Что предшествовало: 2 мая российские военные захватили помещение Чернобаевского сельского совета в Херсонской области. У сельского головы Игоря Дударя провели "обыск", после которого он попал в больницу, а заместителя главы Евгения Родионова похитили.

Жена заместителя председателя сельсовета Чернобаевки Инна Родионова 4 мая сообщила, что ее муж находится в плену.