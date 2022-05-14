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На відновлення зруйнованих Росією лікарень потрібно 32 млрд грн – Ляшко

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 18:12
Віктор Ляшко .фото МОЗ

На відновлення зруйнованих російською армією українських лікарень знадобиться щонайменше 32 мільярди гривень, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Джерело: Віктор Ляшко в ефірі телемарафону в суботу, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйнований повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані і не працюють. Тому зараз за попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 мільярди гривень".

Деталі: Ляшко зазначив, що МОЗ стратегічно розглядає відновлення медзакладів. 

"Ми визначаємо, які лікарні в певному окрузі повинні бути, які відділення вони повинні мати, яка матеріально-технічна база у них повинна бути, – і відразу за цим напрямком будемо дооснащувати і відновлювати", – сказав він.

Ляшко повідомив, що для відновлення медзакладів Київської області вже завершено "експертний і політичний рівень обговорень". Наразі ведуться обговорення відновлення медзакладів Сумської та Чернігівської областей.

Пряма мова: "Зараз вони відпрацюють у себе на рівні головних лікарів лікарень по областях, і після цього МОЗ візьме участь у дискусії на політичному рівні. Ми повинні розуміти, яку техніку постачати, щоб лікарні відновилися і ми мали доступ до медичної допомоги, так, як це передбачають вимоги ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Ми будемо будувати в Україні європейську медичну систему, відповідну європейським вимогам, щоб забезпечити доступ до медпослуг для всіх за місцем їх проживання".

Теми: медицинавійнаЛяшко Вікторгроші
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