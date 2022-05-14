Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На восстановление разрушенных Россией больниц нужно 32 млрд грн – Ляшко

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 18:12
На восстановление разрушенных Россией больниц нужно 32 млрд грн – Ляшко
Виктор Ляшко .фото МОЗ

На восстановление разрушенных российской армией украинских больниц понадобится не менее 32 миллиардов гривен, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: Виктор Ляшко в эфире телемарафона в субботу, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 миллиарда гривен".

Реклама:

Детали: Ляшко отметил, что МОЗ стратегически рассматривает восстановление медучреждений.

"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, – и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.

Ляшко сообщил, что для восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого МОЗ примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, да, как это подразумевают требования ЕС.

Мы будем строить в Украине европейскую медицинскую систему, соответствующую европейским требованиям, чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их проживания".

Темы: медицинавойнаЛяшко Викторденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
медицина
Качество турникетов в ВСУ так и не проверили − депутат Боровская
Начмеду, который попросил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: