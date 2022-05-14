На восстановление разрушенных Россией больниц нужно 32 млрд грн – Ляшко

На восстановление разрушенных российской армией украинских больниц понадобится не менее 32 миллиардов гривен, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: Виктор Ляшко в эфире телемарафона в субботу, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 миллиарда гривен".

Детали: Ляшко отметил, что МОЗ стратегически рассматривает восстановление медучреждений.

"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, – и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.

Ляшко сообщил, что для восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.

Прямая речь: "Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого МОЗ примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, да, как это подразумевают требования ЕС.

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Мы будем строить в Украине европейскую медицинскую систему, соответствующую европейским требованиям, чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их проживания".