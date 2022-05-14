Евакуаційну колону з Маріуполя пропустили у бік Запоріжжя: чекали на пропуск 3 дні
Велику колону від 500 до 1000 автівок із Маріуполя, яка перебувала на окупаційному пункті пропуску понад 3 дні, нарешті пропустили у сторону Запоріжжя.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя".
Передісторія: Люди, котрі покинули окупований Маріуполь, розповідали, що перш ніж дістатися до території вільної України їм довелося пройти десятки російських пунктів пропуску.
Крім того, українці проходять "фільтрацію", де окупанти їх залякують, перевіряють телефони та пропонують поїхати в Росію. Очевидці розповідяють, що окупанти хизуються вбивствами цивільних під час цієї "перевірки".
Після евакуації з "Азовсталі" загарбники розлучили малолітню дівчинку із мамою. Вона нібито не пройшла "фільтрації".
Також зачасту росіяни викрадають українців, а потім обмінюють цивільних на російських солдатів.
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Нагадаємо:
- За оцінками влади, до війни в Маріуполі проживали близько 540 тисяч людей.
- Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі "Азовсталь", але продовжують боротьбу.
- Місто Маріуполь тижнями було без електропостачання, зв’язку, води, їжі та постачання ліків. Тіла загиблих лишалися просто неба та в зруйнованих будівлях, з настанням тепла тіла розкладаються швидше.
- Із Маріуполя частині жителів вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію, частину людей росіяни депортували на підконтрольні їм території. У квітні росіяни почали спалювати тіла загиблих.
- У середині квітня українська влада припускала, що в Маріуполі могли загинути 20-22 тисячі цивільних.