Евакуаційну колону з Маріуполя пропустили у бік Запоріжжя: чекали на пропуск 3 дні

Велику колону від 500 до 1000 автівок із Маріуполя, яка перебувала на окупаційному пункті пропуску понад 3 дні, нарешті пропустили у сторону Запоріжжя.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя".

фото: ТГ Андрющенка

Передісторія: Люди, котрі покинули окупований Маріуполь, розповідали, що перш ніж дістатися до території вільної України їм довелося пройти десятки російських пунктів пропуску.

Крім того, українці проходять "фільтрацію", де окупанти їх залякують, перевіряють телефони та пропонують поїхати в Росію. Очевидці розповідяють, що окупанти хизуються вбивствами цивільних під час цієї "перевірки".

фото: ТГ Андрющенка

Після евакуації з "Азовсталі" загарбники розлучили малолітню дівчинку із мамою. Вона нібито не пройшла "фільтрації".

Також зачасту росіяни викрадають українців, а потім обмінюють цивільних на російських солдатів.

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